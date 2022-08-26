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12 минут назад

Налет БПЛА Bayraktar TB2 достиг рекорда

RusTurkey.com

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 установил новый рекорд, преодолев планку в 500 тысяч часов налета, сообщает агентство «Анадолу».

Налет БПЛА Bayraktar TB2 достиг рекорда
Фото: WikipediaWikipedia

Ударный дрон производства Baykar Defense считается одним из лучших в мире в своем классе.

В классе тактических дронов Bayraktar TB2 зафиксировал показатель в 27 часов и 3 минуты безостановочного полета. Дрон может подниматься на высоту до 27 030 футов (более 8 км). Помимо военных целей, Bayraktar TB2 применяются при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также при поисково-спасательных операциях.

Этот летательный аппарат поступил на баланс Вооруженных сил Турции в 2014 году. Bayraktar TB2 успешно используется силами безопасности в антитеррористических операциях как внутри страны, так и за ее пределами.

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