В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
42 минуты назад

Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи

Lenta.ru

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи
Фото: ReutersReuters

По словам министра, страна намерена укреплять свою обороноспособность. Он добавил, что в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, где они освоят новую технику.

«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — сказал он.

Договор предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022-2025 годы. Первые самоходные 155 мм гаубицы в версии K9A1 должны доставить в Польшу в 2022 году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026-го.

В июле Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине советских Т-72. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале 2023 года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии 240 танков Т-72 из резервов.

Армия,Мариуш Блащак,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители