Генсек НАТО оценил важность Северного полюса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Крайний Север важнейшим регионом для обеспечения безопасности стран НАТО и США . Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил это тем, что Северный полюс мог бы стать «кратчайшим путём» для российских межконтинентальных ракет, нацеленных на страны США или страны НАТО.