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59 минут назад

Генсек НАТО оценил важность Северного полюса

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Крайний Север важнейшим регионом для обеспечения безопасности стран НАТО и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек НАТО оценил важность Северного полюса
Фото: ReutersReuters

Он объяснил это тем, что Северный полюс мог бы стать «кратчайшим путём» для российских межконтинентальных ракет, нацеленных на страны США или страны НАТО.

«Северный полюс может стать наиболее коротким путем для российских ракет и бомбардировщиков в Северную Америку», – заявил Столтенберг во время визита на базу ВВС Канады в провинции Альберта.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что активно занимается координацией военной помощи Украине.

«НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке Украины. Я активно занимаюсь координацией с лидерами стран-союзниц, чтобы ускорить предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине», – уточнил он.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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