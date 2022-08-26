В США подтвердили смерть еще одного американского наемника на Украине

Представитель Госдепартамента США подтвердил Newsweek информацию о еще одно погибшем на Украине американском наемнике. Никакой другой информации он не предоставил.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев», — приводятся в материале слова представителя Госдепартамента.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко у себя в Telegram-канале сообщил , что на Украине погиб американский наемник.

По его словам, это произошло практически сразу после прибытия американца на передовую. В качестве доказательства он опубликовал фотографию его документов. Согласно им, американца звали Джошуа Алан и он поступил в ВСУ 14 июля. Гражданину США было всего 24 года.