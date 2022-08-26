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17 минут назад

Применяемые в ходе СВО Т-62М доработали

Lenta.ru

Средние танки Т-62М, которые применяет казачья бригада «Дон» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, получили дополнительную защиту от атак сверху. Об этом сообщает «Российская газета».

Применяемые в ходе СВО Т-62М доработали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доработанные машины получили дополнительные блоки динамической защиты и козырьки над крышей башни. Это обеспечивает защиту Т-62М от самодельных бомб, гранат и 60-миллиметровых мин, которые противник сбрасывает с квадрокоптеров.

Модернизированный Т-62М отличается от базовой модели дополнительной защитой башни, корпуса и днища. Танк получил двигатель мощностью 620 лошадиных сил и новую систему управления огнем.

Ранее в зоне проведения спецоперации заметили модернизированный танк Т-90М с комплексом средств снижения заметности «Накидка» и дополнительной защитой крыши башни.

В июле источник РИА Новости сообщил, что боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации на Украине.

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