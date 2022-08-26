В ЦАР прибыли ещё 210 инструкторов из России

В Центрально-Африканскую Республику прибыли 210 инструкторов из России — теперь в республике работают 1345 инструкторов — сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность.

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Об этом сообщили в СОМБ.

В июле ЦАР оповестила ООН о планах расширить число инструкторов в распоряжении сил обороны и безопасности из России на 3 тыс. человек.

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.