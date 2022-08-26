Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».
Он добавил, что еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно.
«Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями», — сказал он.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила перед саммитом «Крымская платформа», что королевство готово поставить Украине больше оружия. Андерссон пояснила, что власти Швеции могут оказать Украине еще больше гуманитарной и финансовой помощи.
До этого шведский телеканал TV4 сообщал, что мизерное пособие для украинских беженцев в Швеции вынуждает их возвращаться обратно. Украинские беженцы в Швеции получают пособие в размере около 70 крон (около $6,53) в день, что приводит к тому, что некоторые вынуждены возвращаться на Украину.