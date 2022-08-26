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44 минуты назад

Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Газета.Ru

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников
Фото: US Marines/WikipediaUS Marines/Wikipedia

Он добавил, что еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно.

«Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями», — сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила перед саммитом «Крымская платформа», что королевство готово поставить Украине больше оружия. Андерссон пояснила, что власти Швеции могут оказать Украине еще больше гуманитарной и финансовой помощи.

До этого шведский телеканал TV4 сообщал, что мизерное пособие для украинских беженцев в Швеции вынуждает их возвращаться обратно. Украинские беженцы в Швеции получают пособие в размере около 70 крон (около $6,53) в день, что приводит к тому, что некоторые вынуждены возвращаться на Украину.

Армия,Арвидас Анушаускас,Магдалена Андерссон,
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