Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Фото: US Marines/Wikipedia US Marines/Wikipedia

Он добавил, что еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно.

«Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями», — сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила перед саммитом «Крымская платформа», что королевство готово поставить Украине больше оружия. Андерссон пояснила, что власти Швеции могут оказать Украине еще больше гуманитарной и финансовой помощи.