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35 минут назад

В Запорожье рассказали о переходе Нацгвардии Украины в российские подразделения

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Военные Нацгвардии Украины в Запорожье переходят в подразделения России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, значительная часть украинских военных осталась верна присяге и народу, живущему в Энергодаре.

«Большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях», — указал Рогов.

Он также сообщил, что жители Запорожской области направили открытое письмо руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами ЗАЭС, его подписали несколько тысяч человек.

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Ранее Рогов рассказал, что в настоящее время работают два энергоблока Запорожской атомной электростанции.

«Электричество уходит как на правый [в сторону Украины], так и на левый берег Днепра», — сказал он.

Армия,В мире,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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