В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
21 минуту назад

В Китае признали влияние украинского конфликта на мировой порядок

Lenta.ruиещё 1

Российская специальная военная операция на Украине кардинально изменила мировой порядок. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

В Китае признали влияние украинского конфликта на мировой порядок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению обозревателей Ян Шэна и Дэна Сяоци, обстановка в Восточной Европе отразилась на общем состоянии международных отношений. Они отметили, что мир становится все более многополярным и «гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всем мире, ослабевает».

Аналитики обвини США в другие страны Запада в разжигании украинского конфликта. Они также уличили НАТО в агрессивной экспансии и милитаризации Европы. В публикации утверждается, что именно поэтому Россия вступила в борьбу с гегемонией США и НАТО.

Ранее бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенной Украине помощью. По его словам, выделение Киеву средств становится «замкнутым кругом», который обогащает тех, кто важен для Капитолийского холма и поможет Джо Байдену в переизбрании на пост главы государства.

Армия,Дуглас Макгрегор,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители