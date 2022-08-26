Тайвань сообщил о приближении к острову 35 самолетов КНР

В пятницу, 26 августа, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает министерство обороны Тайваня, передает РИА Новости.

Фото: China Military China Military

Инцидент произошел в 17:00 (12:00 по московскому времени). Из 35 самолетов 18 пересекли условную «срединную» линию Тайваньского пролива. Среди них оказались восемь истребителей Су-30, три J-11, четыре J-16 и три J-10. Для наблюдения за ситуацией, Тайвань отправил к месту активности военных КНР воздушный патруль.