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30 минут назад

Тайвань сообщил о приближении к острову 35 самолетов КНР

Lenta.ruиещё 2

В пятницу, 26 августа, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает министерство обороны Тайваня, передает РИА Новости.

Тайвань сообщил о приближении к острову 35 самолетов КНР
Фото: China MilitaryChina Military

Инцидент произошел в 17:00 (12:00 по московскому времени). Из 35 самолетов 18 пересекли условную «срединную» линию Тайваньского пролива. Среди них оказались восемь истребителей Су-30, три J-11, четыре J-16 и три J-10. Для наблюдения за ситуацией, Тайвань отправил к месту активности военных КНР воздушный патруль.

25 августа стало известно, что четвертая за месяц делегация США прибывает на Тайвань. Послы приземлились в тайбэйском аэропорту Суншань на военном самолете, где встретились с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Министерство иностранных дел Тайваня не уточнило, кто вошел в состав делегации.

Армия,Цай Инвэнь,
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