Администрация Бердянска: ПВО уничтожили два БПЛА над городом

В администрации Бердянска заявили, что два беспилотных летательных аппарата вечером в пятницу уничтожены в небе над городом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Бердянска.

Фото: Телеграм-канал «Осторожно, новости» Телеграм-канал «Осторожно, новости»

«Cегодня в 21.00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона «Коса» города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца», — говорится в публикации.

Ранее власти города Бердянск Запорожской области сообщили о том, что украинские силовики произвели взрыв у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где живут беженцы из Мариуполя.

Позже стало известно, что в результате взрыва от полученных ранений скончался заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.