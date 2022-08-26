Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон

«Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление», — добавил Кнутов.