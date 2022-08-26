В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 минуты назад

Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон

Lenta.ru

Российские войска ударами по украинским аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Его цитирует «Украина.ру».

Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кнутов рассказал, что разговоры о подготовке наступления украинских сил на Херсон имели основания, указав на собранную группировку военных и рассредоточение самолетов на аэродромах неподалеку от направления наступления.

Военнообязанным украинцам разрешат покинуть страну под залог в сотни тысяч

Эксперт высказал мнение, что за счет работы разведки и ударов по авиации и военным попытка была сорвана.

«Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление», — добавил Кнутов.

Ранее Кнутов высказался о готовящемся наступлении Вооруженных сил России за пределы Донбасса. Специалист сообщил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение. Кроме того, по его словам, без контроля над линией ХарьковПавлоградЗапорожьеДнепропетровск — Николаев — Одесса боевая задача выполнена не будет.

Армия,Юрий Кнутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители