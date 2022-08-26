В США предсказали поражение ВСУ в случае контрнаступления

Американский эксперт Роберт Фарли считает, что ВСУ в случае контрнаступления против ВС РФ могут многое потерять, в том числе новые территории. Другой аналитик указал на проблемы с количеством личного состава и моральным духом украинских войск. Так, в рядах солдат ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства.

Если Киев предпримет попытку контрнаступления на юге Украины и в Донбассе, то Вооруженные силы Украины потерпят поражение. Такое мнение в статье для 19FortyFive выразил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.

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«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям», – считает он.

Иначе, как полагает Фарли, есть большая вероятность, что для ВСУ это обернется «драматическими последствиями»: «потенциальная потеря поддержки на Западе», обнаружение «брешей и уязвимых мест обороны Украины» и потере новых территорий из-за контрудара России. Такое чувствительное поражение может отбить у Запада желание и дальше поставлять украинским солдатам военную помощь, пишет обозреватель.

«Неудачное контрнаступление также может привести к тому, что Россия предложит Украине прекращение огня на чрезвычайно выгодных для Москвы условиях, чего Киев предпочел бы избежать», — предположил Фарли.

Другой эксперт – директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински – утверждает, что важнейшей проблемой киевских властей является состояние личного состава ВСУ. Об этом он написал в колонке для американской газеты The Hill .

По его словам, к зиме боевые действия на Украине не прекратятся. Стороны, как считает Хумински, продолжат вести бои с оборонительной позиции, будут перевооружаться и перегруппировываться, прежде чем возобновить конфликт весной.

«Здесь наиболее важной проблемой, помимо западных поставок и единства, – несомненно, личный состав», – написал эксперт.

«Запад может предоставить всю помощь в мире, но не может создать больше украинцев», – констатирует Хумински.

23 августа издание «Страна» опубликовало материал со свидетельствами украинских военных. Они рассказали, что из-за артобстрелов солдаты ВСУ сбегают с поля боя.

«Не все люди выдерживают – некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом», – рассказали собеседники украинского издания.

Они добавили, что бывают и целые «эпидемии паники». В таких случаях свои позиции покидают целые подразделения, «оголяя целые участки длиной в километры».

Наиболее поддающимися к панике оказались бойцы так называемой «территориальной обороны» Украины.

«Бригады ТРО считаются самими ненадежными среди тех, кто держит позиции. У них много случайных людей», – отметили собеседники.

В тот же день французское издание Le Figaro опубликовало разговор с украинскими военными. Они рассказали, что бои с российскими военными похожи на «ад». Один из собеседников сообщил, что за день ВС РФ обстреливает позиции ВСУ 40-60 раз, а украинские военные могут ответить лишь 10 залпами.

То, что украинская армия не может «полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе», признал 2 августа и сам президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он написал, что в Донбассе преимущество ВС РФ очень ощущается: «Там просто ад. Этого даже не описать словами».