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1 час назад

Минный тральщик ВМС Финляндии сел на мель в Архипелаговом море

Газета.Ru

Минный заградитель Pyharanta ВМС Финляндии сел на мель во время учений в Архипелаговом море - части Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами - недалеко от Турку, сообщает Naval Today со ссылкой на заявление пресс-службы финского флота.

Минный тральщик ВМС Финляндии сел на мель в Архипелаговом море
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Pyharanta - один из трех минных заградителей ВМС Финляндии типа Pansio. Он введен в строй в 1992 году. Тральщик может перевозить 100 тонн груза.

По данным издания, Pyharanta получил пробоину, в результате чего вода заполнила трюм. О пострадавших и разливе нефтепродуктов не сообщается. Корабль находится на месте аварии, его корпус осматривают водолазы. Военнослужащие эвакуированы с тральщика на другой корабль.

В августе сообщалось, что Эстония и Финляндия ищут возможности закрытия Финского залива для военных кораблей РФ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива, поэтому страны интегрируют свои ракетные комплексы береговой обороны.

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