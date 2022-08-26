Минный тральщик ВМС Финляндии сел на мель в Архипелаговом море

Минный заградитель Pyharanta ВМС Финляндии сел на мель во время учений в Архипелаговом море - части Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами - недалеко от Турку, сообщает Naval Today со ссылкой на заявление пресс-службы финского флота.

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Pyharanta - один из трех минных заградителей ВМС Финляндии типа Pansio. Он введен в строй в 1992 году. Тральщик может перевозить 100 тонн груза.

По данным издания, Pyharanta получил пробоину, в результате чего вода заполнила трюм. О пострадавших и разливе нефтепродуктов не сообщается. Корабль находится на месте аварии, его корпус осматривают водолазы. Военнослужащие эвакуированы с тральщика на другой корабль.