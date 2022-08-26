Разведка ФРГ заподозрила РФ в слежке за обучением военных ВСУ

Немецкая военная контрразведка считает, что российские спецслужбы могли следить за подготовкой военнослужащих Украины, обучающихся в Германии использованию западных боевых систем. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в районе военных баз в Идар-Оберштайне и Графенвёре, где немецкие и американские специалисты обучают украинцев, были замечены "подозрительные машины", из которых, как предполагается, велось наблюдение за подъездами к казармам.
Также над полигонами заметили несколько мини-беспилотников с камерами.
По данным журнала, в немецких органах безопасности считают, что российские спецслужбы могли использовать радиосканеры для отслеживания мобильных данных офицеров ВСУ. В Идар-Оберштайне специалисты Бундесвера обучают украинцев обращаться с самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000 ("Панцерхаубитце-2000"), а в Графенвёре американцы помогают им освоить западные артиллерийские системы.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.