Разведка ФРГ заподозрила РФ в слежке за обучением военных ВСУ

Немецкая военная контрразведка считает, что российские спецслужбы могли следить за подготовкой военнослужащих Украины, обучающихся в Германии использованию западных боевых систем. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Фото: Evgeniy Maloletka/AP Evgeniy Maloletka/AP

Отмечается, что в районе военных баз в Идар-Оберштайне и Графенвёре, где немецкие и американские специалисты обучают украинцев, были замечены "подозрительные машины", из которых, как предполагается, велось наблюдение за подъездами к казармам.

Также над полигонами заметили несколько мини-беспилотников с камерами.

По данным журнала, в немецких органах безопасности считают, что российские спецслужбы могли использовать радиосканеры для отслеживания мобильных данных офицеров ВСУ. В Идар-Оберштайне специалисты Бундесвера обучают украинцев обращаться с самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000 ("Панцерхаубитце-2000"), а в Графенвёре американцы помогают им освоить западные артиллерийские системы.