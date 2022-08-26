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27 минут назад

Российская ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»

Ura.Ru

За сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников, а также баллистическую ракету «Точка-У». Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.

Российская ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской области. Они выпустили по нему десять ракет из американской РСЗО HIMARS. Об этом рассказали представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса. О ее целях объявлял президент РФ Владимир Путин.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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