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25 минут назад

Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ

Lenta.ru

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с большими потерями и утратой боеспособности оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ
Фото: flickr.comflickr.com

Он указал, что речь идет о 53-й механизированной бригаде ВСУ, которая действовала в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР), а также о 93-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой в Дибровном Харьковской области.

Генерал-лейтенант также рассказал, то в ходе ударов по позициям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР ликвидировано свыше 50 солдат противника и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, за прошедшие сутки российским военным удалось уничтожить радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, отметил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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