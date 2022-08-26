Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.
В Минобороны уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1 813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4 392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 054 единицы специальной военной автомобильной техники.