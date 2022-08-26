"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.