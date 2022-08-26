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1 час назад

Военнообязанным украинцам разрешат покинуть страну под залог в сотни тысяч

Никита Бородкин

Некоторые категории призывников на Украине смогут выехать из страны при внесении задатка в 200 тыс. гривен (более 320 тыс. рублей). Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он отметил, что массовых поблажек до окончания военных действий не будет, поскольку мужчины нужны на Украине для обороны. При этом Арестович считает, что отъезд призывников будет не таким массовым, как считают некоторые.

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине Киев начал мобилизацию и ввел военное положение. 15 августа Верховная рада продлила их действие еще на 90 дней, до 21 ноября. Во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен.

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