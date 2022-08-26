Некоторые категории призывников на Украине смогут выехать из страны при внесении задатка в 200 тыс. гривен (более 320 тыс. рублей). Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он отметил, что массовых поблажек до окончания военных действий не будет, поскольку мужчины нужны на Украине для обороны. При этом Арестович считает, что отъезд призывников будет не таким массовым, как считают некоторые.