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10 минут назад

Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в Лачине в Карабахе

ТАСС

Подразделения ВС Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе, заявил в пятницу президент республики Ильхам Алиев.

Баку разместил войска в Лачине в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", - написал Алиев в Twitter.

Один из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении, подписанного 9 ноября 2020 года, предусматривал строительство маршрута движения по Лачинскому коридору в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев.

11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства новой магистрали.

Армия,Ильхам Алиев,
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