Баку разместил войска в Лачине в Карабахе

Подразделения ВС Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе, заявил в пятницу президент республики Ильхам Алиев.
"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", - написал Алиев в Twitter.
Один из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении, подписанного 9 ноября 2020 года, предусматривал строительство маршрута движения по Лачинскому коридору в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев.
11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства новой магистрали.