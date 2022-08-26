Пентагон: Киев точно не знает, где окажется оружие из США

Украинские чиновники ведут учет поставок вооружений из США на бумаге и зачастую точно не знают, где оно находится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Проверяющий отметил, что систему отслеживания передачи вооружений необходимо проверить в рамках аудита. О'Доннелл напомнил, что неэффективное ведение отчетности привело к негативному влиянию на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

Инспектор отметил, что в НАТО, по всей видимости, уверены в достаточном уровне безопасности при передаче вооружений Киеву, поскольку «все, что должно выстреливать и взрываться», используется киевским режимом в полной мере.