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46 минут назад

Пентагон: Киев точно не знает, где окажется оружие из США

Никита Бородкин

Украинские чиновники ведут учет поставок вооружений из США на бумаге и зачастую точно не знают, где оно находится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Проверяющий отметил, что систему отслеживания передачи вооружений необходимо проверить в рамках аудита. О'Доннелл напомнил, что неэффективное ведение отчетности привело к негативному влиянию на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

Инспектор отметил, что в НАТО, по всей видимости, уверены в достаточном уровне безопасности при передаче вооружений Киеву, поскольку «все, что должно выстреливать и взрываться», используется киевским режимом в полной мере.

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Также офис О'Доннелла собирается изучить соглашения США и членов НАТО об обмене разведданными, эффективность обучения украинских войск и возможность перенаправления боевого снаряжения с Украины на черный рынок.

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