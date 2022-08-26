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36 минут назад

Турция раскрыла подробности переговоров c США о покупке F-16

Lenta.ru

На данный момент Анкара и США обсуждают технические детали сделки по покупке истребителей F-16. Подробности переговоров раскрыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

Турция раскрыла подробности переговоров c США о покупке F-16
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что турецкая сторона планирует закупить у Вашингтона 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, которые уже находятся на вооружении страны. Глава турецкого Минобороны заявил, что делегация страны выехала в США и провела переговоры по этому вопросу. Он отметил, что контакты оказались более позитивными, чем ожидалось.

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«Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что этот процесс будет положительным, а не отрицательным, среди военных делегаций мы видим, что процесс продолжается, мы обсуждаем технические детали», — заключил Акар.

Ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Турции истребителей F-16 из-за закупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400. По его словам, закупка Турцией российских С-400 станет еще одним явным нарушением американских санкций в соответствии с CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций).

Армия,Роберт Менендес,Хулуси Акар,Сенат США,
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