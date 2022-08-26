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49 минут назад

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Никита Бородкин

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщает URA.RU, замминистра обороны Соединенных Штатов Колин Каль заявил, что в Пентагоне пока не видят в этом необходимости.

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ATACMS используются для стрельбы на дальность до 300 км. Сейчас Киеву вместе с HIMARS поставляются боеприпасы GMLRS, эффективная дальность которых составляет до 80 км.

«Мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент нужно сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS», — заявил Каль.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Запад начал активно поставлять Киеву вооружения, в том числе и тяжелые. Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на сумму в 3 млрд долларов, причем некоторые вооружения по нему начнут поступать не ранее, чем через 1-3 года.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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