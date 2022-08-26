США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщает URA.RU, замминистра обороны Соединенных Штатов Колин Каль заявил, что в Пентагоне пока не видят в этом необходимости.

Напомним, что ATACMS используются для стрельбы на дальность до 300 км. Сейчас Киеву вместе с HIMARS поставляются боеприпасы GMLRS, эффективная дальность которых составляет до 80 км.

«Мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент нужно сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS», — заявил Каль.