Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает T-Online.

Фото: Reuters Reuters

Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

Видео дня

«Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил Шольц, напомнив про аналогичное решение американского лидера Джо Джо Байдена.

Поставки немецкого вооружения

19 августа Шольц рассказал, что Германия поставляет Украине «очень-очень много оружия». «Это важно сказать, мы сейчас делаем это регулярно, это очень эффективное вооружение», — заявил глава немецкого правительства. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T. «Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо, но при этом не должно быть эскалации конфликта. И это основной принцип», — добавил немецкий политик.

Тогда же газета Die Welt выяснила, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

Позднее в Вооруженных силах Германии указали, что больше не способны поставлять вооружение Украине из собственных запасов. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала глава военного ведомства Кристина Ламбрехт. Она добавила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

Дальнобойное вооружение США на Украине

Вашингтон запретил Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Однако украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять его для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины». Он уточнил, что ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие занятые российскими и союзными войсками районы.