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7 минут назад

Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS

Елена Прошина

Украинские военные выпустили по городу Стаханов ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Фото: ReutersReuters

Обстрел был зафиксирован 4.30. Отмечается, что было выпущено десять ракет.

Напомним, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что передача Киеву 50 РСЗО HIMARS изменит ход военной спецоперации России на Украине. По его словам, 50 систем будут стоить 200 млн долларов. Политик считает, что это не такая большая сумма.

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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