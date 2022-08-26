Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили по городу Стаханов ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Фото: Reuters Reuters

Обстрел был зафиксирован 4.30. Отмечается, что было выпущено десять ракет.