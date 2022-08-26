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47 минут назад

В Конгрессе США заявили о проблемах с набором в армию

Lenta.ru

Соединенные Штаты испытывают проблемы с набором в армию. Такое заявила сделала член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт в своем Twitter-аккаунте.

У США появились проблемы с набором в армию
Фото: ТАССТАСС

«[Президент РФ Владимир] ПутиПутин подписывает указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию», — отметила конгрессмен. По мнению Боберт, это связано с тем, что в США вместо обучения особое внимание уделяется вопросам, касающимся социальной, расовой и гендерной справедливости.

Ранее бывший морской пехотинец Военно-морских сил (ВМС) США Роберт О'Нилл рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются «морские котики». Он подтвердил, что морские пехотинцы теперь тратят больше времени на тренинги по разнообразию рас и гендеров, чем на стрельбу.

Армия,Владимир Путин,Республиканская партия США,Конгресс США,
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