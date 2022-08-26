У США появились проблемы с набором в армию

«[Президент РФ Владимир] ПутиПутин подписывает указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию», — отметила конгрессмен. По мнению Боберт, это связано с тем, что в США вместо обучения особое внимание уделяется вопросам, касающимся социальной, расовой и гендерной справедливости.