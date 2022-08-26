В России начнутся серийные поставки машин РХМ-9

Новейшая машина радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К" принята на вооружение войск РХБЗ, серийные поставки должны начаться до конца 2022 года. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Перспективная машина РХМ-9 принята на вооружение российской армии, серийные поставки в войска РХБЗ должны начаться до конца этого года", - сообщил собеседник агентства, не уточнив количество передаваемых машин.

По его словам, этот образец на базе автомобиля "Тайфун-К" в настоящее время является самым совершенным в своем классе и значительно превосходит машину предыдущего поколения РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80. "Для РХМ-9 специально разработан абсолютно новый приборный комплекс, позволяющий увеличить скорость и дальность ведения разведки в два раза", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

О машине

РХМ-9 шасси "КамАЗ-63969" "Тайфун-К" предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки с передачей данных разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками и каналами радиосвязи на пункты управления. Максимальная скорость по пересеченной местности - до 20 км/ч, по дорогам - до 50 км/ч. Полная масса - 20 000 кг. Боевой расчет - три человека.

Также известно, что машина несет собственный беспилотник с видеокамерой и приборами радиационного контроля. Он может проводить фото- и видеосъемку в любое время суток и измерения на дальностях до 25 км от машины-носителя и на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления.