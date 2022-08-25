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38 минут назад

США одобрили продажу Австралии вертолетов Black Hawk на сумму $1,95 млрд

ТАСС

Американская администрация приняла решение продать Австралии вертолеты Black Hawk UH-60M и сопутствующее оборудование на общую сумму в $1,95 млрд. Об этом сообщило в четверг управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

США продадут Австралии вертолеты Black Hawk на $1,95 млрд
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что власти Австралии запросили покупку 40 вертолетов UH-60M, а также целого набора различной техники, сопутствующего оборудования и деталей.

"Предлагаемая продажа поддержит задачи внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Австралия является одним из наших самых важных союзников в западной части Тихоокеанского региона <...>. Критически важно для обеспечения национальных интересов США помогать нашему союзнику в развитии и поддержании мощных и находящихся в боеготовности сил самообороны", - говорится в документе.

"Предлагаемая продажа позволит заменить нынешний австралийский парк многоцелевых вертолетов более надежной и испытанной системой, которая позволит Австралии поддерживать нужный уровень готовности к проведению общевойсковых операций", - считают в американской администрации.

С точки зрения Вашингтона, продажа техники "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация уведомляет Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Армия,Госдеп США,Пентагон,
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