Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Кроме авианосца, в группу также входит ракетный крейсер и четыре эсминца. Корабли направляются на замену другой ударной группе, которая в данный момент патрулирует воды вблизи Балкан. Изначально эти корабли должны были отойти в район Персидского залива, но на фоне конфликта на Украине правительство США решило оставить корабли в Средиземноморье.