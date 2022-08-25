Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море. Её возглавляет атомный авианосец «Джордж Буш». Об этом сообщает «Интерфакс».
Кроме авианосца, в группу также входит ракетный крейсер и четыре эсминца. Корабли направляются на замену другой ударной группе, которая в данный момент патрулирует воды вблизи Балкан. Изначально эти корабли должны были отойти в район Персидского залива, но на фоне конфликта на Украине правительство США решило оставить корабли в Средиземноморье.
Помимо названных кораблей, Пентагон сообщает о двух атомных подводных лодках вблизи Европы. Уточняется, что они выполняют военные задачи и оснащены ракетами Tomahawk. Согласно имеющимся данным, каждая подводная лодка несёт 154 крылатые ракеты.
Ранее стратегические бомбардировщики B-52 совершили полёт над Западными Балканами.