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1 час назад

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Елена Прошина

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море. Её возглавляет атомный авианосец «Джордж Буш». Об этом сообщает «Интерфакс».

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Фото: WikipediaWikipedia

Кроме авианосца, в группу также входит ракетный крейсер и четыре эсминца. Корабли направляются на замену другой ударной группе, которая в данный момент патрулирует воды вблизи Балкан. Изначально эти корабли должны были отойти в район Персидского залива, но на фоне конфликта на Украине правительство США решило оставить корабли в Средиземноморье.

Помимо названных кораблей, Пентагон сообщает о двух атомных подводных лодках вблизи Европы. Уточняется, что они выполняют военные задачи и оснащены ракетами Tomahawk. Согласно имеющимся данным, каждая подводная лодка несёт 154 крылатые ракеты.

Ранее стратегические бомбардировщики B-52 совершили полёт над Западными Балканами.

Армия,Джордж Буш,Пентагон,
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