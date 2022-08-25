США поставит Польше 250 танков Abrams на $1,1 млрд

Оборонный концерн General Dynamics объявил о получении от Пентагона заказа на 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams, которые предназначены для Польши. Об этом сообщает официальный сайт компании.

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Сумма контракта составила $1,1 млрд. Ранее сообщалось, что Польшу прибыла первая партия из 250 подержанных американских танков M1 Abrams, полученных взамен переданных Украине Т-72. Abrams передаются Польше взамен советских танков Т-72, которые были отправлены на Украину.

Предполагается, что американские танки будут поставлены в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду, а поставки будут завершены до 2026 года.

Польша также заказала в Южной Корее тысячу танков К2, свыше 600 гаубиц К9, а также три эскадрильи истребителей FA-50.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, бронетехника поступит в ряды Вооруженных сил Польши уже в нынешнем году.