Кипр может передать Украине "Тор" и "Бук"

Сделка между Кипром и Израилем о покупке комплексов противоракетной обороны «Железный купол» позволит США подтолкнуть Никосию к передаче своих старых российских зенитно-ракетных установок «Бук-М1» и «Тор» Киеву. Такое мнение в своей статье для Forbes высказал Пол Иддон.

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Автор материала считает, что Кипру необходимы «Железные купола» для защиты от потенциальных угроз со стороны турецких беспилотников. По его словам, комплексы способны значительно укрепить противовоздушную оборону страны.

При этом их покупка также дает новые рычаги давления США на Кипр в вопросе передачи Никосией ее старых вооружений, представленных сегодня российскими ЗРК «Бук-М1» и «Тор» и французскими ракетами малой дальности «Мистраль», Киеву, отметил Иддон.

Он напомнил, что ранее Соединенные Штаты уже призывали республику передать Украине военную технику. Власти Кипра согласились на это, но только в случае если они смогут приобрести эквивалентное вооружение отданному.

«США ввели эмбарго на поставки оружия республике еще в ноябре 1987 года, которое они лишь частично сняли в сентябре 2020 года. Кроме того, Соединенные Штаты помогли Израилю разработать "Железный купол", что, как уже отмечалось в израильской прессе, означает, что любая продажа системы третьей стране "не может состояться без одобрения обеих стран-разработчиков"», — добавил Иддон.