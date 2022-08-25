В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
20 минут назад

Кипр может передать Украине "Тор" и "Бук"

Елена Прошина

Сделка между Кипром и Израилем о покупке комплексов противоракетной обороны «Железный купол» позволит США подтолкнуть Никосию к передаче своих старых российских зенитно-ракетных установок «Бук-М1» и «Тор» Киеву. Такое мнение в своей статье для Forbes высказал Пол Иддон.

Кипр может передать Украине "Тор" и "Бук"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала считает, что Кипру необходимы «Железные купола» для защиты от потенциальных угроз со стороны турецких беспилотников. По его словам, комплексы способны значительно укрепить противовоздушную оборону страны.

При этом их покупка также дает новые рычаги давления США на Кипр в вопросе передачи Никосией ее старых вооружений, представленных сегодня российскими ЗРК «Бук-М1» и «Тор» и французскими ракетами малой дальности «Мистраль», Киеву, отметил Иддон.

Он напомнил, что ранее Соединенные Штаты уже призывали республику передать Украине военную технику. Власти Кипра согласились на это, но только в случае если они смогут приобрести эквивалентное вооружение отданному.

«США ввели эмбарго на поставки оружия республике еще в ноябре 1987 года, которое они лишь частично сняли в сентябре 2020 года. Кроме того, Соединенные Штаты помогли Израилю разработать "Железный купол", что, как уже отмечалось в израильской прессе, означает, что любая продажа системы третьей стране "не может состояться без одобрения обеих стран-разработчиков"», — добавил Иддон.

И Кипр отчетливо понимает, что США могут легко «усложнить или даже скомпрометировать приобретение» комплексов у Израиля, уверен автор статьи. Однако добровольное согласие передать Украине свои старые вооружения откроют для Никосии новые возможности. В частности, это может подтолкнуть США к полному снятию со страны эмбарго на поставки оружия и уменьшить любую «серьезную реакцию или протесты со стороны Турции».

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители