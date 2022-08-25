Эксперт объяснил замедление спецоперации на Украине

Российская армия стала меньше применять в специальной военной операции авиацию и тяжелую бронетехнику, сообщает РБК со ссылкой на слова главного редактора журнала «Аренал Отечества» Виктора Мураховского.

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Спустя полгода операции на Украине министр обороны России Сергей Шойгу заявил о ее cознательном замедлении для минимизации жертв среди гражданских.

«Дальние налеты бомбами последние 2–2,5 месяца не проводятся, авиация занимается поиском и уничтожением тех средств, которые есть у противника и работают на фронте», — сказал Мураховский.

По его мнению, еще одной причиной замедления спецоперации является более бережное и осторожное применение тяжелой бронетехники, которая появляется только в финальной стадии, зачищает окопы.

«Мы видим один — максимум три танка на позициях, прежде чем они зачистят окопы и перейдут в наступление. По сути, танк превратился в повозку для пушки и перестал быть средством развития успеха», — сказал Мураховский.

По его словам, это связано с тем, что танки требуют сопровождения пехотой, что чревато потерями при прорыве обороны. «Помимо этого, российская армия стала шире, чем раньше, применять артиллерию, большие надежды возлагаем на беспилотники», — добавил эксперт.

Накануне в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин сообщил, что увеличение численности военнослужащих российской армии незначительно и «мало связано» со специальной военной операцией России на Украине.

25 августа Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с января 2023 года штатную численность вооруженных сил России на 137 тысяч человек до 2 039 758.