В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
8 минут назад

В Китае обвинили Запад в приближении мировой войны

Lenta.ru

Вместо того, чтобы создать условия для переговоров России и Украины и предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий, западные страны только провоцируют приближение большой мировой войны. Об этом заявил вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

В Китае обвинили Запад в приближении мировой войны
Фото: Evgeniy Maloletka / APEvgeniy Maloletka / AP

«К сожалению, вместо того, что создать условия для мирных переговоров между двумя конфликтующими сторонами, США и некоторые страны ЕСЕС продолжают поставлять оружие Украине, что только подливает масло в огонь и приближает большую мировую войну», — считает китайский эксперт.

Ранее на той же сессии «Валдая» заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев обвинил НАТО в том, что он загоняет страны Запада в одни и те же позиции, из-за чего диалог с Россией становится невозможен.

Армия,Нельсон Вонг,Константин Косачев,Валдайский клуб,CSIS,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители