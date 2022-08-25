В Китае обвинили Запад в приближении мировой войны

«К сожалению, вместо того, что создать условия для мирных переговоров между двумя конфликтующими сторонами, США и некоторые страны ЕС ЕС продолжают поставлять оружие Украине, что только подливает масло в огонь и приближает большую мировую войну», — считает китайский эксперт.

Ранее на той же сессии «Валдая» заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев обвинил НАТО в том, что он загоняет страны Запада в одни и те же позиции, из-за чего диалог с Россией становится невозможен.