В Киеве объяснили отсутствие новых поставок HIMARS

Отсутствие новых поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS — следствие внутренней борьбы политических сил США, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо публичные заявления о грядущих поставках, передает Telegram-канал «Политика страны».

Не понимают (Западные СМИ. — NEWS.ru), что происходит. Я тоже не понимаю. А ведь судьба Европы зависит от этого. Историческая судьба, — сказал Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 систем HIMARS изменит ход боевых действий в пользу Киева. По его словам, цена достижения этой цели не такая уж большая — $200 млн.