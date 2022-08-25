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1 час назад

В Киеве объяснили отсутствие новых поставок HIMARS

News.ru

Отсутствие новых поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS — следствие внутренней борьбы политических сил США, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо публичные заявления о грядущих поставках, передает Telegram-канал «Политика страны».

Не понимают (Западные СМИ. — NEWS.ru), что происходит. Я тоже не понимаю. А ведь судьба Европы зависит от этого. Историческая судьба, — сказал Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 систем HIMARS изменит ход боевых действий в пользу Киева. По его словам, цена достижения этой цели не такая уж большая — $200 млн.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Обозреватели американского издания The New York Times ранее заявили, что ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США. Вашингтон снизил объемы снабжения украинской армии из опасений поставить под угрозу боеготовность самих США. Отмечается, что американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.

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