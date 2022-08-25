Испания планирует передать Украине системы ПВО

Испания планирует передать официальному Киеву батарею ПВО и необходимые к ней боеприпасы. Отправка Мадридом военной помощи будет первой столь существенной с момента начала спецоперации ВС РФ по защите мирных жителей Донбасса.

Фото: Twitter Twitter

Кроме того, Испания собирается передать ВСУ бронетехнику, боеприпасы, зимнее обмундирование и дизельное топливо, сообщает CNN. В Минобороны страны также подтвердили, что планируют обучать украинских военнослужащих на территории третьих стран.