В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
9 часов назад

Захарова: РФ никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Газета.Ruиещё 16

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что пора забыть, что Косово является Сербией, сообщила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова: РФ никогда не забудет, что Косово — это Сербия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ответ на заявление Эскобара о том, что следует «забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», Захарова написала: «Никогда».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия.

По его словам, он присутствовал на переговорах, чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами.

Армия,Александр Вучич,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители