Захарова: РФ никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что пора забыть, что Косово является Сербией, сообщила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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В ответ на заявление Эскобара о том, что следует «забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», Захарова написала: «Никогда».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия.

По его словам, он присутствовал на переговорах, чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.