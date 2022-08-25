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20 минут назад

Канцлер Германии Шольц по стремянке залез на ЗСУ Gepard на встрече с украинскими военными

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военнослужащие проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, с помощью стремянки залез на ЗСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц по стремянке залез на ЗСУ Gepard на встрече с украинскими военными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шольц осмотрел установку внутри кабины, а затем уже самостоятельно спустился на землю, воспользовавшись небольшой поддержкой сопровождающих.

Канцлер на встрече с военными заявил, что Германия продолжит «поддерживать» Вооруженные силу Украины с помощью финансовых возможностей и вооружений, которые ФРГ в силах предоставить.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия намеревается поставить Украине вооружение более чем на €500 млн, однако часть его может быть поставлена не ранее 2023 года.

До этого минобороны Германии подтвердило поставку Украине восьми гусеничных 35-мм зенитных самоходных установок Gepard, трех 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000, трех реактивных систем залпового огня MARS II и боеприпасов к ним.

8 августа руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что в распоряжение украинской армии поступили три первых зенитных установки Gepard.

Армия,Олаф Шольц,Андрей Ермак,
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