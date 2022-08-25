Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ

«Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое - таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках», - заметил он.