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55 минут назад

Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ

Алиса Селезнёва

Российские военнослужащие во время боевых действий под Соледаром захватили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись, на которой демонстрируется захваченное западное вооружение, показал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По словам Кадырова, «фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны».

«Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое - таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках», - заметил он.

На кадрах, которые опубликовал глава Чечни, бойцы демонстрируют вооружение, отмечая, что разберутся с ним и применят против противника. При этом часть оружия они пообещали «отправить в музей».

«Как говорится, все идет по плану», — подытожил один из военнослужащих.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.

В ВСУ объяснили, почему Украина не может напасть на Херсон

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере почти трех миллиардов долларов. По словам американского лидера, это поможет Киеву «приобрести системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары».

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