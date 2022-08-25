Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ

Российские военнослужащие во время боевых действий под Соледаром захватили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись, на которой демонстрируется захваченное западное вооружение, показал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, «фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны».
«Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое - таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках», - заметил он.
На кадрах, которые опубликовал глава Чечни, бойцы демонстрируют вооружение, отмечая, что разберутся с ним и применят против противника. При этом часть оружия они пообещали «отправить в музей».
«Как говорится, все идет по плану», — подытожил один из военнослужащих.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере почти трех миллиардов долларов. По словам американского лидера, это поможет Киеву «приобрести системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары».