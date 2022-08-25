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1 час назад

Минобороны сообщило о восьми уничтоженных самолетах ВСУ

Никита Бородкин

Минобороны России сообщило об успешном ударе по украинскому аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Как пишет РИА Новости, Вооруженным силам (ВС) РФ удалось поразить пять боевых самолетов и уничтожить до 30 украинских военнослужащих.

Отмечается, что в результате атаки были уничтожены по одному Су-27 и Су-24, а еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

Также благодаря высокоточному удару удалось уничтожить три самолета Воздушных сил Украины, которые находились на военном аэродроме «Днепр». Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили пять украинских беспилотников и 19 снарядов американской РСЗО HIMARS.

Напомним, что 23 августа Минобороны РФ сообщило, что российским ПВО удалось сбить украинский истребитель Су-27 в Харьковской области, а также шесть беспилотников.

Армия,Видео,Минобороны России,
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