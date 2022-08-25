Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ

Российские солдаты во время боевых действий под Соледаром в Бахмутском районе Донецкой области захватили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с демонстрацией входящего в арсенал западного вооружения опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах один из бойцов чеченского подразделения Ахмат приветствует Кадырова и докладывает, что солдаты подобрали оружие, брошенное бойцами ВСУ, планируют изучить его и использовать против противника.

«Некоторые [образцы] отправим в музей (...) Как говорится, все идет по плану», — подытожил военнослужащий.

Сам Кадыров рассказал, что среди подобранного оружия — гранатометы, стрелковое оружие и снаряды для подствольных гранатометов.

«Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским под залог обещанной им же перемоги», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров показал отправку новой группы добровольцев для «охоты на бандеровцев».