В Херсоне заявили об атаке ВСУ Антоновского моста из HIMARS

ВСУ снова предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона. Атаку отразила система ПВО. Об этом пишет РИА Новости.
По словам замглавы военно-гражданской администрации подконтрольной российским войскам Херсонской области Кирилла Стремоусова, атака велась из РСЗО HIMARS.
«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — сказал он.
При этом он также отметил, что часть снарядов все же попала в дорожное полотно моста, но повреждения несильные.
До этого ВСУ обстреляли мост 22 августа. Удар был нанесен также реактивной системой залпового огня HIMARS. Атаку провели, чтобы сорвать ремонт дорожного полотна моста. В результате удара два человека погибли и 16 пострадали.
Напомним, Украина обстреливает мост через Днепр уже несколько месяцев. Власти Киева ранее заявляя о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из РСЗО HIMARS. В настоящее время мост из-за повреждений закрыт для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.