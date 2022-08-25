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28 минут назад

Армия США выбрала «Беовульф» для Арктики

Lenta.ru

Армия США выбрала гусеничный транспортер BvS10 Beowulf («Беовульф») в качестве нового вездехода для Арктики (Cold Weather All-Terrain Vehicle, CATV). Машина заменит устаревшие вездеходы Bv 206, сообщает The Drive.

Армия США выбрала оружие для Арктики
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что компания BAE Systems получила контракт на сумму 278 миллионов долларов. В рамках соглашения производитель построит первую партию из четырех CATV. Всего американские подразделения, которые действуют в северных районах, могут получить 110 машин. Поставки планируют начать в 2023 году.

Новая машина сможет перевозить войска и технику в Арктике. «Беовульф» заменит устаревшие двухзвенные вездеходы Bv 206, которые разработали в 1974 году. Согласно The Drive, BvS10 получит двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему от американских производителей.

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Двухзвенный вездеход Beowulf состоит из кабины и модульного прицепа, который может перевозить до 14 человек, а также грузы и специальное оборудование. Плавающая машина способна преодолевать грязь, снежную целину и болотистую местность. Beowulf может транспортироваться на внешней подвеске вертолета CH-47.

Ранее стало известно, что в России начали производство самоходных артиллерийских орудий «Магнолия». Машина базируется на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ.

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