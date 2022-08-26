ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии калибром 155 мм, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница погибла, двое её детей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ.