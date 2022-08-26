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1 час назад

В ДНР заявили об обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии калибром 155 мм, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Фото: ReutersReuters

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница погибла, двое её детей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Армия,Иван Приходько,
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