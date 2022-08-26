МО РФ: Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР, есть погибшие

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52 минуты назад

Минобороны РФ: ВСУ обстреляли из HIMARS больницу в Стаханове, трое погибли

Газета.Ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 августа обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS больницу в городе Стаханове Луганской народной республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате ракетного удара здание больницы получило серьезные повреждения, погибли три человека, семь получили ранения различной степени тяжести.

«Командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

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Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) разместились в доме культуры, расположенном в поселке Березнеговатое в Николаевской области.

По его словам, подходы к зданию, в котором находятся военнослужащие, были заминированы, о чем местное население «умышленно не предупреждено».

Ранее Мизинцев заявлял, что украинские военные оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов в жилом комплексе в городе Артемовск Донецкой народной республики.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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