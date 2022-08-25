Во Франции поспорили из-за идеи отправить войска на Украину

Идея французского генерала Мишеля Яковлефф об отправке солдат НАТО на Украину не отвечает интересам Парижа. Такое мнение выразил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что генерал Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил о необходимости отправить военнослужащих НАТО на территорию Украины, чтобы они помогли в борьбе против армии России. Он заявил, что Париж может поставлять Киеву еще больше вооружений, включая сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы «земля-воздух». Яковлефф подчеркнул, что украинским солдатам не придется тратить время на обучение, так как управлять комплексами смогут голландские, французские или американские военнослужащие.

Флорак не одобрил идею французского генерала и предположил, что ситуация на Украине может оказаться не такой однозначной, как все думают.

«Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк», — написал он и добавил, что именно такой версии придерживаются США и Украина, но оба государства «постоянно лгут».