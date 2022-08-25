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30 минут назад

Стало известно о прибытии четвертой делегации США на Тайвань

Lenta.ruиещё 3

Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань вечером 25 августа в тайбэйский аэропорт Суншань на военном самолете, где встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.

Стало известно о прибытии четвертой делегации США на Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство иностранных дел Тайваня не уточнило, кто войдет в состав делегации, отметив, что даст разъяснения в установленном порядке по прибытии гостей.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская сторона продолжит посещать остров. Представитель Госдепа добавил, что визиты конгрессменов на Тайвань соответствуют политике «единого Китая», которую власти США поддерживают «уже долгое время».

14 августа делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Кроме Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

Армия,Цай Инвэнь,Нед Прайс,Госдеп США,
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