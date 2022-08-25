Американские базы подверглись обстрелу в Сирии

Две подконтрольные США военные базы на северо-востоке Сирии Green Village и Conoco подверглись ракетному обстрелу. В результате инцидента трое американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

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Как говорится в сообщении, на территорию военных объектов в районах нефтяных месторождений Омар и Коноко упали несколько снарядов. Над базами возникли клубы дыма. США подняли в небо вертолеты для ответного удара. В ходе операции были уничтожены несколько «поддерживаемых Ираном боевиков».

В Пентагоне уточнили, что США не хотят вступать в военный конфликт с Ираном, однако будут принимать все необходимые меры для защиты своих людей.

В пресс-службе СЕНТКОМ уточняется, что один американский военнослужащий получил легкую травму, а затем — оперативную медицинскую помощь, поэтому вскоре вернулся на службу. Двое других солдат в настоящий момент проходят медицинское обследование, их ранения легкой степени тяжести.