В ВСУ объяснили, почему Украина не может напасть на Херсон

Возможность нападения на Херсон даже не обсуждается командованием армии Украины, так как российская артиллерия представляет слишком серьезную опасность. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в беседе со «Страной.ua».
По его словам, вопрос наступления на Херсон сейчас не имеет актуального значения, так как наиболее важная проблема украинских военных — неоспоримое превосходство артиллерии РФ. Военнослужащий рассказал, что на каждый выстрел со стороны ВСУ Россия отвечает 50 ударами.
При этом собеседник издания указал, что войска РФ смогли организовать на своих позициях крепкую эшелонированную оборону. Это стало еще одним препятствием для украинского командования, так как в случае атаки ВСУ понесут огромные потери, уверен военнослужащий.
Ранее Киев неоднократно заявлял о том, что планирует контрнаступление на Херсонскую область. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что если Украина решится на подобный шаг, то встретит сокрушительный отпор.