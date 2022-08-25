В ВСУ объяснили, почему Украина не может напасть на Херсон

Возможность нападения на Херсон даже не обсуждается командованием армии Украины, так как российская артиллерия представляет слишком серьезную опасность. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в беседе со «Страной.ua».

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

По его словам, вопрос наступления на Херсон сейчас не имеет актуального значения, так как наиболее важная проблема украинских военных — неоспоримое превосходство артиллерии РФ. Военнослужащий рассказал, что на каждый выстрел со стороны ВСУ Россия отвечает 50 ударами.

При этом собеседник издания указал, что войска РФ смогли организовать на своих позициях крепкую эшелонированную оборону. Это стало еще одним препятствием для украинского командования, так как в случае атаки ВСУ понесут огромные потери, уверен военнослужащий.