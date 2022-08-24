Стал известен состав нового пакета военной помощи США Украине

Стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи для Украины, который был анонсирован президентом США Джо Байденом 24 августа. Об этом сообщает Bloomberg.

По имеющимся данным, в новый пакет помощи войдут шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, системы подавления беспилотников Puma и дополнительное оборудование к ним, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов. Кроме того, в него войдут средства на обучение и поддержку военных.

О новом пакете военной помощи объявил президент США Джо Байден. Этот транш обещает быть крупнейшим из всех – в него входит вооружение на сумму почти в 3 миллиарда долларов.