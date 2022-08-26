Кадыров: у чеченских подразделений есть возможность идти дальше в Европу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность «смело идти на Европу», чтобы заставить изменить их преступные решения против своего народа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, у чеченских подразделений в текущий момент достаточно много возможностей.

«У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства», — заявил Кадыров.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадырову и его помощникам.

Как утверждают в СБУ, были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен Кадыров, а также его бывший помощник, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов, участвовавших в спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.